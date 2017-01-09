Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnteraktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, ‘Çakallarla Dans 4’ ile başarılı bir ivme yakalayan oyuncu Didem Balçın ile filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker oldu. Balçın ve Şeker, sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklamalarda bulundu... Daha önce rol aldığı ‘Gulyabani’ adlı korku filmiyle ilgili konuşan Didem Balçın “Korku filminde oynamayı çok isterim. Geçtiğimiz yıllarda bir korku filminde oynadım. Ama kendi filmimi beğenmedim. Bana göre Türkiye’de en iyi yapılan korku filmi Dabbe’dir” dedi. Kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatan Balçın “Ben diğer kadınlar gibi uzun alışverişler yapmayı sevmiyorum ama kırtasiye görünce dayanamıyorum. Ayrıca maddi anlamda değil ama manevi olarak istediğim bir şey olmayınca suratsız çekilmez birisi oluyorum” dedi.

Kendi adının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını ifade eden Murat Şeker, “Seni filmde oynatacağım diyerek insanlardan para istiyorlarmış. Ben yapımcıyım, filmde oynatmak için para istemem para veririm. Daha bulamadık onları. Dedektif de değilim, nasıl bulayım” dedi. Üniversite sınavını kazanamadığı yıl pazarlamacılık yaptığını söyleyen Murat Şeker “O zamanlar daha cep telefonları çıkmamıştı. Ben de araç telefonları, çağrı cihazları ve kitap pazarlaması, tezgâhtarlık gibi birçok işte çalıştım” dedi.