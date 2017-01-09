Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülben Ergen 2012'de boşandığı 3 oğlunun babası Mustafa Erdoğan'ı evinde ziyaret etmiş, fotoğrafı Instagram'da paylaşmıştı. Karede Mustafa Erdoğan'ın anne ve babası Süheyla-Nazım Erdoğan da vardı.

"AİLE BÜTÜNLÜĞÜMÜZ HİÇ BOZULMADI"

Gülben Ergen'in notu şöyleydi: "Aile bütünlüğümüz çocuklarımız için hiç bozulmadı. Özel hayatlarımızda ne olursa olsun önceliğimiz çocuklar."





ERHAN ÇELİK'İ MESAJ YAĞMURUNA TUTTULAR

Gülben Ergen'in bu kareyi paylaşmasının ardından gözler 1.5 ay önce boşandığı Erhan Çelik'e çevrildi. Takipçileri Erhan Çelik'i mesaj yağmuruna tuttu.

İMALI PAYLAŞIM

Erhan Çelik çok geçmeden Instagram hesabındaki 'Hikayem' bölümünde 'Tebrizli Şems'in şu sözünü paylaştı: "Susmak mana eksikliğinden değildir. Belki de mananın parlaklığındandır. Mananın parlaklığını ise zaman ortaya koyar. Her zaman bu böyledir."

"GERÇEKLER ZAMANLA ORTAYA ÇIKACAK" DEMİŞTİ

Erhan Çelik 1 ay önce bir davet çıkışı kendisine yöneltilen "Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan'a döneceği doğru mu?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Gerçeklerin zamanla ortaya çıkma gibi bir alışkanlığı ve güzel tarafı var."