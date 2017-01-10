Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’deki Seka Film Platosunda çekimlerine başlanan, 34. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid’in hayatını konu alan yeni yapım “Payitaht Abdülhamid” dizisi, şubat ayından itibaren TRT’de seyirciyle buluşacak. Oyuncu Bülent İnal’ın Sultan Abdülhamid’i canlandıracağı dizinin çekimleri, İzmit’teki Seka Film Platosunda tamamen yenilenen, döneme uygun hâle getirilen setlerde başladı. Platoda ayrıca Yıldız Sarayı’nın belirli yerleri de birebir inşa edildi. Yapımcılığını Es Film kurucuları Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici’nin üstlendiği dizide, 50’ye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla 400-500 kişilik bölüm oyuncusu rol alacak ve 120 kişilik teknik ekip görev yapacak. Diziyle ilgili açıklama yapan yapımcı Yusuf Esenkal, büyük bir proje hazırladıklarını, bugüne kadar çekilen tarih dizilerinin içinde en iyisini yapmak için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi. Esenkal, diziyi 1896’da, Sultan Abdülhamid’in padişahlığının 20. yılından açacaklarını ve döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyacaklarını belirtti. Yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı, senaryosunu ise Uğur Uzunok, Osman Bodur ve yardımcı ekiplerin yazdığı dizide geniş bir tarihçi danışman kuruluyla çalıştıklarını ifade eden Esenkal, seyircinin genelde bu tür dönem dizilerinde, tarihe sadık kalınmasını sevdiğini vurguladı. Esenkal “Eğer bir tarih işi yapıyor ve gerçek karakterleri anlatıyorsanız, tarihten kopuk olmamanız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.