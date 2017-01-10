Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekralarının ilgiyle izlenen yarışma programı O Ses Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yine eğlenceli dakikalar yaşanacak.

Sibel Can'ın özel mazeretinden dolayı Hülya Avşar'ın oturduğu jüri koltuğunda birbirinden iddialı sesleri kadrolarına katmak için kıyasıya mücadele eden jüri üyeleri arasında zaman zaman ilginç diyaloglar da yaşanıyor.

Bu akşam yayınlanacak bölümde hayran kaldığı sesi takımına almak isteyen Hülya Avşar, bir anda telefonunu çıkardı ve "Sibel Can'la konuşuyorum. Seni çok istiyor" diyerek yarışmacıyı ikna etmeye çalıştı.