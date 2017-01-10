‘Kara Sevda’ dizisinin çekimleri esnasında sette saçlarını yaptıran güzel oyuncunun, ayaklarını masanın üzerine koyarak çektiği karesi internette günün konuşulanı oldu. 3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram'da 3 bine yakın mesaj alan Atagül için, ‘Çok şımardın. Çok burnun büyüdü’, ‘O nasıl oturuş. Kuaföre büyük saygısızlık’ ‘Biz seni diziden hanımefendi sanıyorduk ama ne ukalaymışsın’ şeklinde mesajlar atıldı.
Neslihan Atagül'den olay poz!
10.01.2017 - 11:31 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kara Sevda'nın başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün saçının yaptırırken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı
Etiketler : Kara Sevda,Neslihan Atagül,
436691 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/436691.aspx
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