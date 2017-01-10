Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Kara Sevda’ dizisinin çekimleri esnasında sette saçlarını yaptıran güzel oyuncunun, ayaklarını masanın üzerine koyarak çektiği karesi internette günün konuşulanı oldu. 3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram'da 3 bine yakın mesaj alan Atagül için, ‘Çok şımardın. Çok burnun büyüdü’, ‘O nasıl oturuş. Kuaföre büyük saygısızlık’ ‘Biz seni diziden hanımefendi sanıyorduk ama ne ukalaymışsın’ şeklinde mesajlar atıldı.