Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Anne'de hayranlarını üzen gelişme! 'Anne' dizisi bu hafta da yayınlanmayacak. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin, Beren Gökyıldız, Gonca Vuslateri, Can Nergis, Gülenay Kalkan, Berkay Ateş, Alize Gördüm ve Ahsen Eroğlu’nun paylaştığı yapımın merakla beklenen 11. bölümü bu hafta da yayınlanmayacak.

Öte yandan günün en çok izlenen 2 dizisinin ekrana gelmeyecek olmasının reyting listesine nasıl bir etkide bulunacağı ise merak konusu.

Anne, yeni bölümüyle 17 Ocak Salı 20.00’de Star’da!

Anne dizisi 10. Bölümde neler olmuştu

Zeynep'in başının belaya girmesini istemeyen Turna, suskunluğuna son verip Şule ile mutluluk oyunu oynamaya başlar. Cengiz, Zeynep'in karşısına çıkarak, Turna konusunda bundan sonra tek muhatabın kendisi olduğunu söyler. Şule'nin Turna'yı pavyona götürmesi pavyon patronunu sinirlendirir. Bu esnada Turna'yı sormak üzere çocuk bürodan amir de pavyona gelmiştir. Polisin gelmesi pavyon müşterisini kaçırır. Patron bu zararı Cengiz'in ödemesini ister. Cengiz'in ertesi güne kadar parayı hazır etmesi gereklidir. Cengiz, bu durumu fırsata çevirerek Zeynep'ten büyük bir meblağ ister. Turna'ya düzgün bir hayat kurmak için bu parayı kullanacakları bahanesini kullanır. Zeynep parayı bulmak için büyük bir mücadeleye girişir. Gönül para konusunda Zeynep'e yardımcı olmak ister. Zeynep Gönül'deki paranın kaynağını öğrenince şok olur ve büyük tepki gösterir. Sonunda kız kardeşlerinin yardımıyla, Cahide'yi kızdıracak bir yöntemle parayı bulur. Ancak Zeynep buluşma yerine geldiğinde Cengiz yoktur. Rıfat'ın evine giden Zeynep'i orada büyük bir sürpriz beklemektedir.

Anne dizisi konusu

Vahide Perçin, Cansu Dere’nin uzun yıllar ayrı kaldığı annesini, Beren Gökyıldız ise Dere’nin evlat edinmek istediği küçük Tuğçe’yi canlandırıyor.

Cansu Dere’nin ailesi tarafından şiddet gören öğrencisini kaçırması ile başlayan dizi, sürükleyici senaryosu ile izleyiciyi kendine bağlıyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Cansu Dere’nin bu kısa tanıtımda sergilediği muhteşem oyunculuğu, sosyal medyada seyircilerin hayranlıklarını ve beğenilerini ifade ettikleri mesajlarla karşılığını buldu.

Yönetmenliğini Merve Girgin Aytekin’in üstlendiği MEDYapım-MF Yapım ortak yapımı olan dizinin çekimlerine kısa bir süre önce başlandı. ‘Mother’ adlı Japon yapımından uyarlanan dizinin senaristliğini ise Berfu Ergenekon üstleniyor.