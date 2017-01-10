Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi İçerde, 16. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümü tüm reyting gruplarında birinci oldu. Geçen hafta Celal'in kızına attığı tokat ile sarsılan izleyici, bu hafta Celal'in hüznüyle karşılaştı. Bir yandan Sarp'ın güvenlik kamerası görüntülerini ele geçirmeye çalışmasıyla erkana kilitlendi.

"ULAN COŞKUN..."

Coşkun, tam Mert'e gerçek ismini açıklayacakken, Celal bunu engellemek için "Seni bulacağım Coşkun" diye bağırdı. Mert'in ardındaki gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyen Celal, Coşkun'un varlığından endişe duyuyor. Bu dakikalar Celal'i pozisyondan pozisyona soktu.

ÖZETİ BİLE İKİNCİ GELDİ.

Yeni bölümüyle Show TV ekranlarında olan İçerde dizisi, 12.86 reyting ve 28.09 share oranıyla AB grubunda birinci oldu. Özeti ise ikinci sırada yer aldı. Bunun dışında Total, ABC+1 gruplarında da dizi birinci geldi.

KIRGIN ÇİÇEKLER, İÇERDE'Yİ YAKALAYABİLİR

İçerde dizisinde özellikle TOTAL grubunda son haftalarda düşüş gözlemleniyor. Kırgın Çiçekler'in hızlı yükselişinin de buna sebep olduğu düşünülüyor. TOTAL'de 9.91 alan İçerde dizisini 9.86 oranıyla Kırgın Çiçekler izledi. Haftalardır zirvedeki yerini bırakmayan İçerde, ilk defa yerini kaptırmaya çok yaklaştı.

İÇERDE 16. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yusuf Müdür hâlâ yoğun bakımdadır. Hastane ziyaretine geçmişinden bir kadın gelir. Melek, Celal'e karşı tepkilidir. Telefonlarına çıkmıyordur. Celal yaptığına pişman, kızına ulaşmaya çalışıyordur. Yeşim, Celal'in Melek konusunda bu kadar üzgün olmasına anlam veremez. Hatta Melek'in öz kızı olmasından şüphelenmeye başlar. Mert güvenlik kamerası görüntülerini kopyalamıştır. Sarp o görüntülerin Mert'te olduğunu anlar ve ele geçirmeye çalışır. Alyanak, Sarı Hüsnü'nün mahallesine çökmüştür. Oradakilerin kendisine biat etmesini sağlamaya çalışıyordur. Kendisini Celal'in bitiremediği adam ilan eder.