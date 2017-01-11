Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında eşine az rastlanır bir davranışa imza attı. Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel annesinin kendine attığı mesajı okuyan Portakal, "Annem 'Çok fazla sert konuşma, seni heyecan ve korku içinde izliyoruz' diyor. Benim annem neden korksun?" diyerek sitem etti.