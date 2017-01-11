Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında eşine az rastlanır bir davranışa imza attı. Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel annesinin kendine attığı mesajı okuyan Portakal, "Annem 'Çok fazla sert konuşma, seni heyecan ve korku içinde izliyoruz' diyor. Benim annem neden korksun?" diyerek sitem etti.
Fatih Portakal annesinden gelen mesajı canlı yayında okudu
11.01.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaptığı sivri çıkışlarla gündeme gelen Fatih Portakal, Fox Ana Haber'de annesinin kendisine atmış olduğu mesajı izleyici ile paylaştı.
Etiketler : Fatih Portakal,
436977 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/436977.aspx
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