Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mal paylaşımı konusunda anlaşamayan çiftin duruşma tarihi belli oldu.

İrem ve Ömer adında iki çocukları olan Kutluay çifti, 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

'ELİMDE BELGELER VAR'

Demet Şener, geçtiğimiz aylarda Renkli sayfalar programına çarpıcı açıklamalar yapmıştı:

“Ben ‘ailem’ deyip kocama inanıyordum. Ne zaman ki gerçekleri öğrendim... Her ilişki biter ve yenisi başlar. Benim alnım ak, başım dik. 4 senedir neler yaşadığımı siz biliyorsunuz. Boşanma kararını ben aldım. Çok mücadele verdim. Tüm detayları zamanı geldiğinde öğreneceksiniz. İhanet dedikodularını yalanladı, gerçekleri ben daha yeni öğrendim. Elimde belgeler var ve onlar yeter.”