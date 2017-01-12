Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ragıp Savaş “Tiyatrodan fazla para kazanılmıyor. Ailesi olan oyuncu arkadaşlarımız var. Bu sebeple dizi seçmiyorlar diye bir şey diyemeyiz. Zamanında ben de kötü işler yaptım ama şimdi daha farklı bir durumdayım. Ben tiyatro oyunculuğu yapmak için bu mesleğe başladım. Dizi veya sinema için değil. Yıllarca tiyatro için uğraştım, bu kariyeri de bir diziyle yok edemem. Gelen senaryolar hep tuhaf, bel altı işler” dedi.