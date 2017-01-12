Ragıp Savaş “Tiyatrodan fazla para kazanılmıyor. Ailesi olan oyuncu arkadaşlarımız var. Bu sebeple dizi seçmiyorlar diye bir şey diyemeyiz. Zamanında ben de kötü işler yaptım ama şimdi daha farklı bir durumdayım. Ben tiyatro oyunculuğu yapmak için bu mesleğe başladım. Dizi veya sinema için değil. Yıllarca tiyatro için uğraştım, bu kariyeri de bir diziyle yok edemem. Gelen senaryolar hep tuhaf, bel altı işler” dedi.
Ragıp Savaş: Tiyatro kariyerimi bir diziyle yok edemem
12.01.2017 - 07:19 | Son Güncelleme: 12.01.2017 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnteraktif talk show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, tiyatro ve sinema oyuncusu Ragıp Savaş oldu. Ragıp Savaş, tiyatrodan para kazanılmadığını ve bu sebeple seçici olmayan oyunculara karşı ön yargılı olmadığını belirtti.
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437235 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/437235.aspx
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