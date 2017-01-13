Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadrosunda son derece başarılı isimler bulunan İçerde dizisinin yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Bugüne kadar birçok farklı karaktere hayat veren başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy rol aldığı dizinin yoğun temposuna alışamadı. Zamanının çoğunu dizi setinde geçiren Ulusoy sağlığını ihmal etti. Ulusoy, yoğun çalışma temposu sonucunda hastanelik oldu.

Ulusoy son zamanlarında özel hayatına dikkat etmeyerek sağlığını ihmal etti. Bu sezon yeni bir dizide performans göstererek izleyicilerin dikkatini çeken yakışıklı oyuncu Çağatay'un son günlerde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Ulusoy, son üç gündür karaciğer yağlanması sebebiyle Maslak'ta özel bir hastaneye gidip tedavi görüyor. Sevilen oyuncunun ise İçerde dizisinde ayrılmayacağı ve tedavisinin ardından çalışmalara devam edeceği öğrenildi