Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın iddialı komedi filmlerinden ‘Hep Yek 2’nin basın gösterimi önceki gün Özdilek Park Alışveriş merkezinde yapıldı. Son günlerde yaşanan olaylar ve soğuk hava nedeniyle gala yapmayacak olan filmin oyuncuları gazetecilerle bir araya geldi.

Yapımcılığını Bilal Kalyoncu’nun yaptığı, yönetmen koltuğunda Orçun Benli’nin oturduğu ‘Hep Yek 2’nin oyuncu kadrosunda İnan Ulaş Torun, Gökhan Yıkılkan, Gürkan Uygun, Deniz Uğur, Tuna Orhan, , Ali Çatalbaş, Cenk Ertan, Ali Keçeli, Erdağ Yenel, Sefa Zengin gibi oyuncular bulunuyor. Sosyal medyada yayınlanan son tanıtımı 10 günde 5 Milyon izlenmeyi geçerek rekor kıran filmin oyuncuları hep bir ağızdan “Evden çık alışverişe git, sinemaya git” sloganıyla ülkede yaşanan kötü olaylara karşı ortak tutum gösterdiler.

Gösterim öncesi kameralar karşısına geçen oyuncular muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Gökhan Yıkılkan: İki arkadaşın haytalığı yine devam ediyor. Bizce yine eğlenceli bir film oldu. Sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. Umarım bu gişeye yansır. İnşallah izleyenleri yine güldürmeyi başarır. Herkesi evlerinden çıkıp sinemaya gitmeye davet ediyorum.



Ali Keçeli: Böyle muhteşem bir ekibin içinde yer aldığım için şanlıyım. Umarım çok sevilir. Deniz ablayla karşılıklı oynamak çok büyük bir deneyim benim için.



Deniz Uğur: Kocası kiralık katil olan aldatıldığını zanneden bir ev kadınını oynuyorum. Zor günler geçiren ülkemizin yüzünü güldürmesini temenni ediyorum. Herkesi alışverişe, sinemaya davet ediyorum.



Orçun Benli: iki arkadaşın macerasını anlatan komik bir film oldu. Bu kötü günlerde insanların evlerinden çıkmasına güzel bir sebep olur filmimiz, herkesin sokağa çıkıp oluşturulmaya çalışan korku imparatorluğuna karşı gelmesini istiyorum.