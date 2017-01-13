Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Tolgahan Sayışman, 'Hayatımın aşkı' dediği sevgilisi Almeda Abazi'yi geçtiğimiz aylarda anne ve babasından istemiş, Abazi'nin annesinden 'Onun kalbi zaten senin' cevabını aldıktan sonra düğün için hazırlıklara başlamıştı. Sayışman, Abazi'ye sürpriz yaparak nikah tarihini sevgilisinin doğum gününe aldı. 13 Şubat'ta 25 yaşına girecek olan Abazi o gün aynı zamanda gelinliğini de üzerine giyecek ve nikah masasına oturacak...

Yakışıklı oyuncu Sayışman, Kasım ayında babası Haluk Sayışman ve annesi Ayşe Sayışman ile Abazi'nin Etiler'deki evinde nişanlanmış, ardından düğün hazırlıkları için kolları sıvamıştı. Bir hafta önce nikâh işlemlerini başlatan Sayışman, gün olarak güzel oyuncunun doğum günü olan 13 Şubat'ı aldı.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLENECEK

Habertürk'te yer alan habere göre; Nikah gününü aldıktan sonra Abazi ile birlikte nikâh dairesine giden Sayışman, memurun hangi günde evlenmek istediklerini sorması üzerine "13 Şubat'ta evlenmek istiyoruz" cevabını verdi. Şubat sonu veya mart başında evleneceklerini sanan Abazi, tarihi duyunca sevinçten havalara uçtu. Güzel oyuncu, sıkı sıkı sarıldığı nişanlısına "Beni çok duygulandırdın" diyerek teşekkür etti.