Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam 44. yaşına 'Merhaba' dedi. Trump Tower'daki Fiyort Live adlı gece kulübünü kapatan Yener, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

ESER VE SEVGİLİSİ DE ORADAYDI

Kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Cem Şenol'un organize ettiği partiye 'Kısmetse Olur' adlı yarışma programıyla ünlenen ve bu sene Survivor'a gidecek olan Eser West, sevgilisi Cansel Çördük'le katıldı.

TEKME TOKAT KAVGA

Sabah 04.00 sıralarında mekandan tekme tokat kavga ederek ayrılan Eser West ve sevgilisinin o anları objektiflere bu şekilde yansıdı.

İşte o geceden kareler;