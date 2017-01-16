Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk dizileri Arap dünyasında son yıllarda büyük ilgi görürken, Ürdünlü Çerkez bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen sanatçı Tarub, “Kalenin Bedenleri”, “Osman Ağa”, “Mavi Boncuk” gibi şarkıları yıllar önce Arap müzik ve sinemaseverlerin diline dolayan isimdi. Çerkez asıllı sanatçı Emel İsmail Çerkez, Türkçe birçok besteye sözler yazarak, bu şarkıların Arap dünyasında da sevilmesini sağladı. Hem Arapça hem de Türkçe bilen 80 yaşındaki sanatçı bu özelliğinden dolayı bazı Yeşilçam filmlerinde de rol aldı. Yeşilçam ile tanışmasından bahseden Tarub, Lübnanlı film yapımcısı Şerif Vahid’in Türk yönetmen ve oyuncularla çalışmayı düşündüğünü sonrasında da Türkiye’ye kendisini de götürdüğünü söyledi. Tarub, Türk filmlerinin yanı sıra Türk, Mısır ve Lübnan ortak yapımı onlarca filmde rol aldığını hatırlatarak bu filmlerin bazılarını şu şekilde sıraladı: Göksel Arsoy ile “Altın Çocuk Beyrut’ta” (1967), Erol Büyükburç ile “Bir Damat Aranıyor” (1968), Cüneyt Arkın ile “Beş Ateşli Kadın” (1968)...