Kaya, gördüğü yoğun ilgiye, “Sizleri çok seviyorum” diyerek karşılık verdi. Şarkılarını seslendiren Kaya, konser sırasında hayranlarıyla sahnede selfie çektirdi. Ünlü popçu, konserinin ardından hayranlarına imza dağıttı. Kaya’dan imza almaya gelen bir hayranı heyecandan bayılınca ünlü şarkıcı, kısa süreli şaşkınlıktan sonra genç kızı ambulansa taşıdı. Genç kız, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bayılan hayranını ambulansa taşıdı
16.01.2017 - 07:27 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 07:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü popçu Emre Kaya, Anatolium Ankara AVM’deki mini konser ve imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi.
Etiketler : Emre Kaya,
438194 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/438194.aspx
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