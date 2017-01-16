Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş ‘Ertuğrul’un 73. bölümü yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.18 Ocak Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek olan yeni bölümünde Burçin Abdullah, Diriliş ‘Ertuğrul’ Helena karakteri ile obaya dahil olacak.

Yeni bölümünde büyük bir oyun içerisine düşmüş Ertuğrul Bey ve alpları düştükleri tuzaktan habersiz olarak kalede mahsur kalmıştır. Sultanın sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey şimdi savaş çıkarmakla suçlanmaktadır. Kaleden alplarıyla birlikte nasıl sağ çıkacaktır? Bu durumu haber alan Candar, Köpek ve Ural ne şekilde davranacaktır?

Her türlü tuzağı zekasıyla ve bileğinin gücüyle def etmeyi başaran Ertuğrul sultana verdiği söz gereği kılıcını kullanmamaktadır fakat düşman saldırılarını arttırmaktadır. Ertuğrul’un bu saldırılara karşı yeni stratejisi ne olacaktır?

Aşk Kıvılcımları!

Candar Bey’in evinde misafir olan Sadettin Köpek, Aslıhan’a karşı duygusal bir yönelim içerisindedir. Bunu fark eden Ural, Sadettin Köpek’i evliliğe teşvik eder. Saadettin Köpek ne yapacaktır? Aşka susamış olan Bamsı’nın gönlü şekilde karşısına çıkmış Helena’ya kaynar. Helena ise Bamsı’yı kendilerinin kervanına saldıran kişi olarak bilmektedir. Helena gerçeği öğrenecek midir? Bamsı’nın duyguları karşılık bulacak mıdır? Diriliş ‘Ertuğrul’ 18 Ocak 2017, Çarşamba akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



KÜNYE

Tarih: Her Çarşamba saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında

Yapım: Tekden Film

Yapımcı & Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Metin Günay

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ.

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Kürşat Alnıaçık, Cem Uçan, Esra Bilgiç,

Gülçin Santırcıoğlu, Gülsim İlhan Ali, Ayberk Pekcan, Didem Balçın, Burçin Abdullah, Erden Alkan, Cengiz Coşkun, Cavit Çetin Güner, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacakaya, Lebip Gökhan, Gökhan Bekletenler, Osman Albayrak, Ezgi Esma Kürklü, Sedef Şahin, Elif Sümbül Sert, Calal Al, Gökhan Karacık, Hakan Serim, Cenk Karagöz, Fırat Topkorur, Serhat Barış, Yaman Tümen, Edip Zeydan, Edip Zeydan, Kaya Alp, Gökhan Oskay, Melih Özdoğan, Mehmet Pala, Mehmet Cerrahoğlu, Ekrem Türker