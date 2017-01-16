Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geride bıraktığımız yıla damgasını vuran Aleyna Tilki, ne kadar hayırlı bir evlat olduğunu gösterdi.

AİLESİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Reşit olmadığından dolayı içkili mekanlarda sahne alması yasak olan ve bu yüzden de 18 yaşına kadar ağırlığı derslerine veren Aleyna Tilki, ailesinin de yüzünü güldürdü.

PENDİK'TE DENİZ MANZARALI DAİRE ALDI

"Cevapsız Çınlama" şarkısıyla 2016'da Türkiye'nin gündemine oturan 16 yaşındaki Aleyna Tilki, sadece beş ay içerisinde kazandığı paralarla anne ve babası Havva-Mehmet Tilki'ye, İstanbul Pendik'te deniz manzaralı bir rezidanstan daire aldı.

750 BİN LİRA VERDİ

Banka kredisi kullanan Tilki ailesi 750 bin liraya ev sahibi oldu. Aleyna tapunun annesinin üzerine yapılmasını istedi.

BAKÜ KONSERİNDEN 50 BİN LİRA KAZANDI

Yaşı dolayısıyla sadece halk konserleri verebilen Aleyna Tilki, organizasyonun büyüklüğüne göre 20-30 bin TL arasında kazanıyor. Aleyna en son yılbaşı gecesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser verdi. Bir saatte 50 bin TL aldı.