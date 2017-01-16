Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta yarışmacıların seslendirdiği ‘Acı Gerçekler‘ isimli şarkısını televizyondan izleyen İbrahim Tatlıses, yapım ekibiyle yaptığı görüşmede, "Telif hakkını bana ödemeyin, ihtiyacı olan birisine tekerlekli sandalye alın” ricasında bulundu.

Jüri üyeleri Serdar Ortaç ve Kibariye ile sunucu Çağla Şikel, 'İmparator' lakaplı sanatçının bu hareketi sonrası ekrandan şükranlarını iletti.

Programın üçüncü bölümünde okunacak olan, İbrahim Tatlıses'e ait ‘Haydi Söyle' şarkısının telif hakkı ihtiyacı olan engelleri vatandaşa aktarılacak.