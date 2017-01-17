Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı söyleniyor.

Üç gündür Özel Kavacık Medistate Hastanesi'nde tedavi gören Petekkaya'nın, İstanbul'u etkisi altına alan dondurucu soğuklar sırasında oynadığı dizinin setinde üşüttüğü ileri sürüldü. Ünlü oyuncunun eşi Didem Petekkaya, "Ciğerlerinde bir sıkıntı var ama durumu hızla düzeliyor. Ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil" dedi.