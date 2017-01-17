Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'de Serdar Cebe'nin yerine ana haber bültenini sunmaya başlayan Ahmet Hakan, dün akşam ilk kez izleyicilerin karşısına çıktı. Hakan'ın gelişiyle Kanal D Ana Haber, reytinglerde 16. sıraya yerleşti.

FATİF PORTAKAL'A RAKİP OLACAĞI SÖYLENİYORDU

Mehmet Ali Birand'dan sonra bir türlü ana haberde umduğu reytingi bulamayan Kanal D çözümü Ahmet Hakan da buldu. Fatih Portakal'a rakip olacağı yorumları yapılan Ahmet Hakan, ilk gün reytinglerde çakıldı.

16. SIRADA YER ALDI

Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber 16. sırada yer aldı.