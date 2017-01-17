ATV ekranlarında Salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Yeni yılda henüz yeni bölümü yayınlanmayan dizinin hayranlarının merakla beklediği sorunun cevabını ortaya çıktı.
Dizinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ile 24 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak.
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi belli oldu
17.01.2017 - 20:19 | Son Güncelleme: 17.01.2017 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm tarihi açıklandı.
ATV ekranlarında Salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Yeni yılda henüz yeni bölümü yayınlanmayan dizinin hayranlarının merakla beklediği sorunun cevabını ortaya çıktı.
Etiketler : eşkıya dünyaya hükümdar olmaz,
438767 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/438767.aspx
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