Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında Salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Yeni yılda henüz yeni bölümü yayınlanmayan dizinin hayranlarının merakla beklediği sorunun cevabını ortaya çıktı.



Dizinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ile 24 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak.