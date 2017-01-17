Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte ünlü isimlerin katilin yakalanması sonrası yaptıkları paylaşımlar:

Berkay Şahin: TürkPolisiYakalar Şimdi şov başlıyor senin için kansız şerefsiz!

Hakan Yılmaz: Şimdi bu şerefsiz katili götürecekler merkeze, gösterecekler herkese..

Cem Davran: Emeği geçenlerin ellerinden öpüyorum, var olun. O yaratığın yakalanması umut bize.

Büşra Pekin: Katil yakalanmış...Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın ülkemize.. Kimseye....

Evrim Akın: reina katliaminı yapan vahşi terörist yakalandı. Emniyet güçlerimizi tebrik ederim işte polisimiz

Nur Yerlitaş: Benim yürekli asil polisim sizinle gurur duyuyorum

Yeşim Salkım: Ve sonuç yakalandı… Biz ne dedik yanınıza kalmayacak dedik hainler…. Bak şimdi bizim emniyetimiz seni bir güzel… paket

Suzan Kardeş: Vicdansız yakalandı çok şükür

Şahan Gökbakar: Türk Polisi Yakalar! Helal olsun size!