Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısmetse Olur yarışmasında Adnan, nişanlısı Didem'in sırtında yumurta kırdı. Didem'i elbisesi konusunda uyaran fakat olumsuz tepki alan Adnan, sinirlerine hakim olamadı ve Didem'in sırtında yumurta kırdı.

KIYAFETİNDEN RAHATSIZ OLDU

Kısmetse Olur'un evlilik yolunda ilerleyen çifti Adnan ile Didem'in kavgası ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Adnan, nişanlısı Didem'in kıyafetlerinden rahatsız oldu ve değiştirmesini istedi. Fakat Didem, Adnan'ın tavrından rahatsız olunca isteğini yerine getirmedi.

SIRTINDA YUMURTA KIRDI

Bunun üzerine sinir patlaması yaşayan Adnan, nişanlısının kendisine kahvaltı hazırlaması için getirdiği yumurtayı Didem'in sırtında kırdı.