Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Recep İvedik serisinin beşinci filmi Şubat ayında vizyona girecek. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmandaki görüntüler izleyiciyi hem şaşırttı hem üzdü. Boks maçından bir sahnede karşı karşıya gelen Türk ve Azeri sporcu arasındaki diyalog Azeriler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Sahnede, Azeri sporcunun "Men seninle ceng elemeye gelmişem" demesi üzerine Recep İvedik karakterinin oynadığı Türk sporcu, "Ben de senin ağzını burnunu kırmaya gelmişem" diye cevap verdi.



Olaylı sahneden sona Azerbaycan tarafından boykot edilen film ile ilgili Azeri tarihçi Prof. Dr. Aygün Attar, sahnenin basit bir komedi olmadığını ve sadece insanları güldürmek adına yapılmadığını iddia etti. Sosyal medyada gelen eleştiriler sonrası gözler Şahan Gökbakar'a çevrildi. Gökbakar, sahnenin tamamını sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Biz üzmek için değil güldürmek için varız. Bizde gardaş ülkemize yanlış olmaz. Fragmanda aksiyonu sebebiyle sadece son bölümünü paylaştığımız boks sahnesini başka yönlere çekmeye çalışanlar olmasın diye filmdeki halini paylaşıyoruz. Recep İvediğin ağzından dökülenler neymiş? Azerbaycan'daki sevenlerimize kavuşmaya can atıyorum. Hepinizi seviyorum" dedi.



Şahan Gökbakar tarafından yapılan o paylaşım:

Azerbaycan'dan şikayet edildi



AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar da 'Recep İvedik 5' filmine tepki gösterdi.Ünüvar, fragmanı izleyen Azerbaycan'daki çok sayıdaki dostunun, kendisine ulaşarak rahatsızlıklarını ilettiğini söyledi. Türkiye ile Azerbaycan arasında; aynı dil, din, kültür, tarihi doku ve gönül coğrafyasından gelmenin verdiği bir dostluk ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Bir film sahnesi ile bu dostluk bozulur mu? Bozulmaz ama niçin böyle bir film sahnesinde birbirimizi rahatsız edecek, kıracak bir diyalog, sahne olsun. Açıkcası oradaki diyaloglardan rahatsız oldum. Siz güldürmeyi amaçlıyor olabilirsiniz, belki buna gülen bir iki kişi de olabilir ama buna üzülen insan sayısı çok daha fazla olacaktır" değerlendirmesini yaptı.



Filmin fragmanında yer alan ve Azerbaycan halkını kızdıran bölüm: