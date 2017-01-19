Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni bölümleriyle ekrana gelmemiş, ara açıldıkça da dizinin izleyicileri meraklanmaya başlamıştı.

KANAL DEĞİŞTİRECEĞİ SÖYLENİYORDU

Bunların üzerine bir de dizinin daha da gecikeceği ve hatta kanal değiştirebileceği yönünde haberler çıkınca 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' seyircisi iyiden iyiye kendisini kötü hissetmişti.

OKTAY KAYNARCA BEKLENEN HABERİ VERDİ

Ancak dizinin seyircisine mutlu haberi başrol oyuncusu Oktay Kaynarca verdi. Setten çekilmiş bir kareyi, "24 Ocak'ta kaldığımız yerden" notuyla paylaşan Kaynarca, böylelikle dizinin hayranlarına mutlu son için birkaç günleri kaldığını duyurmuş doldu.