Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde açıklamaları tartışma konusu olan Cübbeli Ahmet Hoca'ya, Kanal D Haber Dairesi Başkanı Ahmet Hakan 4 tavsiyede bulunmuştu. Ahmet Hakan'ın Kanal D Ana Haber bülteninde yaptığı açıklamalara Cübbeli Ahmet Hoca'dan cevap gecikmedi.

"BENİ LÜTFEN REYTİNG MALZEMESİ YAPMA"

Açıklamalarında kendisinin reyting malzemesi yapıldığına vurgu yapan Cübbeli Ahmet Hoca, "Tarafsız bölgeye son mu verildi ön mü verildi bilmiyorum. Biliyorsun bir adamı terfi ettirecekleri zaman önce yerini değiştirirler sonra tenzil ederler. O terfi zanneder. Beni lütfen reyting malzemesi yapma. Ben kendim para etmem ama adım para eder. Reytingde 16'ya kadar düşmüşsün. Herhalde bugün benim hatırıma 1'e kadar çıkmışsındır."



Ahmet Hakan'ın kendisine ilettiği 4 tavsiyeye de 4 tavsiye ile cevap veren Cübbeli Hoca, "Bekar dolaşıyorsun, bak baban torun göremeden öldü adam, Allah rahmet eylesin. Ananı da bundan mahrum bırakma. Evlen, abazan kalma" şeklinde konuştu.