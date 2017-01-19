Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aleyna Tilki önceki akşam annesi Havva Tilki ile birlikte kuaföre gittikten sonra Kuruçeşme'de bir mekana gitti. İki gün önce annesi Havva Tilki'ye 750 bin TL'ye ev aldığı haberleri çıkan Aleyna Tilki, mekandan gece 01.00'de okul kıyafeti ve çantasıyla çıktı.

Çıkışta soruları cevaplayan 16 yaşındaki Tilki, "İkinci şarkıma hazırlanıyorum. Heyecanlıyım" dedi.

"ANNEME DEĞİL EV, HEDİYE BİLE ALMADIM"

Annesine hediye ev aldığı haberlerine yönelik konuşan Tilki, "Keşke ev alsam ama şu an öyle büyük paralar kazanmıyorum. İnşallah alırız. Dua edin alalım. Anneme daha hediye bile almadım ama almayı çok istiyorum. Kazandığımız şeyler var ama şu anda çok az." derken annesi ise, "Ben de gazetelerden öğrendim. Benim zaten evim var, ihtiyacım yok." şeklinde konuştu.

"DÜNYADA BİR SÜRÜ ZULÜM VARKEN"

Kazandığı ilk parayla bir sonraki sahnesi için elbise aldığını söyleyen 16 yaşındaki liseli şarkıcı bir süre önce sarf ettiği "Lüks yaşıyoruz" sözlerine ise, "Dünyada bir sürü zulüm varken biz evimizde sıcacık yatakta yatıyoruz. Bunu kast etmiştim" diyerek açıklık getirdi.

ANNE TİLKİ: SORGUYA ALINMADIK

Öte yandan anne Havva Tilki, kızının küçük yaşta sahneye çıkmasına izin verdikleri gerekçesiyle savcılıkta ifade verdiklerine dair çıkan haberlere de açıklık getirdi. Havva Hanım, "Sorguya alındığımız iddia edilmiş. Böyle bir şey söz konusu değil. Aleyna'ya sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlerle ilgili açtığımız bazı davalar vardı. Tüm mesele bununla ilgili" dedi.

ANNESİ UYARDI

Yaklaşık 10 dakika gazetecilere konuşan Aleyna'nın annesi ise araya girerek, "Yeter Aleyna'cığım artık gitmemiz lazım" diyerek bekleyen taksiyle Maltepe'deki evlerinin yolunu tuttu.