Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde pişman olup dönen Hanife, Serkan'dan ikinci bir şans istemişti. Günlerdir milyonlar Serkan'ın, Hanife'ye vereceği cevabı bekledi.

SERKAN'IN ANNESİ YAYINA BAĞLANDI

Bugün önce yayına Serkan'ın annesi bağlandı ve Hanife'yi gelini olarak görmek istediğini açıkladı. Bu sözler üzerine gelin adayı Hanife'nin, mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

BEKLENEN CEVAP GELDİ

Serkan'ın günlerdir net bir cevap vermemesine sinirlenen Hanife, Serkan'dan kesin bir şey söylemesini istedi. Bunun üzerine Serkan'dan beklenen cevap geldi. Serkan, Hanife'ye ikinci bir şans verdi. Locadaki adaylar da arkadaşlarının mutluluğunu paylaştı.