Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerlikaya “kara mizah” türündeki şarkının Türk medyasında oldukça tepki çektiğini aktardı. Konuyla ilgili olarak RTÜK tarafından da bir inceleme yapıldığına işaret eden Yerlikaya mektubunda şunları kaydetti: Tarafımızdan yapılan incelemede, sanatçının kara mizah türünde program yapmakla birlikte seçilen dil ve üslubun, durumun hassasiyeti de dikkate alındığında, rahatsız edici olduğu ve bazı sözlerin maksadını aştığı tespit edilmiştir. Bu durum, 13 Kasım 2015 tarihinde Paris’te meydana gelen menfur Bataclan saldırısı hakkında benzer bir yaklaşımdaki bir programın bir başka ülkenin medyasında yer alması Fransız halkı tarafından nasıl tepkiyle karşılanacaksa, yukarıda değindiğimiz programda kullanılan dilin ve üslubun Türkiye’de ve Fransa’da yaşayan Türkler arasında da aynı etkiye neden olduğunu bilmenizi isteriz. İçinden geçmekte olduğumuz hassas dönemde, terörle mücadelede düzenleyici otoritelerimiz arasında var olan iş birliğini daha da geliştirmek üzere, daha hassas ve dikkatli olunmasının ve küresel bir tehdit olan teröre karşı görsel işitsel medya alanında ortak bir yaklaşım geliştirmenin faydalı olacağı yönündeki düşüncelerimi ifade etmek isterim. Sizlerin de aynı duygu ve düşünceleri paylaştığına hiç şüphem bulunmamaktadır.