Oyunculuktaki başarılı performansıyla hayranlarını mest eden Kenan İmirzalıoğlu, yardıma muhtaç insanlara verdiği destekle de herkese örnek oluyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA YÜZLERİ GÜLDÜRMÜŞTÜ

Daha önce Cihangir'deki bir ilkokula kütüphane yaptırarak eğitime destek veren başarılı oyuncu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü. Marmaris'te gizlice kurban kestirip etini köy halkına dağıtan İmirzalıoğlu'nun yardımları bununla sınırlı değil…

BÜYÜK BİR GİZLİLİKLE YAPTI

Yaptığı iyilikleri büyük bir gizlilikle gerçekleştiren ünlü oyuncunun geçtiğimiz ay 2 şehit ailesine maddi yardım için kolları sıvadığı ortaya çıktı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde çok sayıda gayrimenkulü olan Kenan İmirzalıoğlu, Cihangir'deki 2 adet dairesinin kirasıyla şehit ailelerinin yüzünü güldürdü. İmirzalıoğlu, aylık kirası 5 bin dolar (yaklaşık 20 bin lira) ile 6 bin dolar (yaklaşık 23 bin lira) olan dairelerden elde ettiği geliri ömür boyu olmak üzere 2 şehit ailesine bağışladı.

HER KONUDA DUYARLI

Kira ücretlerinin her ay düzenli olarak ailelerinin hesaplarına yatması için de her türlü işlemi yapan başarılı oyuncu, bu son davranışıyla da "Bugüne kadar her toplumsal olayda duyarlılığını gösteren Kenan İmirzalıoğlu, bu ülkenin vatansever bir sanatçısı olduğunu yine kanıtladı" dedirtti.

İmirzalıoğlu, hain darbe girişiminde şehit düşen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini de ziyaret etmiş ve gözyaşlarını tutamamıştı.