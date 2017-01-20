Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor yarışmacıları kim? Survivor ünlüler kadrosu, survivor gönüllüler kadrosu, survivor ne zaman başlayacak. Survivor 2017 içi nefesler tutuldu. Geçen sezon tüm bölümleri ile birinciliği elden bırakmayan Survivor bu sene için hazır. Acun Ilıcalı ilk tanıtımı yılbaşı gecesi yayınlanan O Ses Türkiye'de verdi. Peki survivor ünlüler takımı gönüllüler takımında kimler yarışacak? Acun Ilıcalı bu sene yarışmada sürpriz isimlere yer verdi. Ünlüler takımında İlhan Mansız ve Serhat Akın en çok bilinen isimler arasında. Gönüllüler takımından ise Kısmetse Olur programı ile tanınan Eser West var. Survivor 2017'nın ne zaman başlayacağını merak eden okuyucularımız için ise güzel haber geldi. Survivor 2017 21 Ocak'ta başlayacak. İşte Survivor a dair tüm merak edenler haberimizde..

Acun Ilıcalı, Survivor 2017 hakkındaki bilgileri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Daha önce Survivor 2017 ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, DJ Berna Öztürk ve Tarık Mengüç'ün yer alacağını belirten Ilıcalı son isimleri de 2016'nın son gününde açıklamıştı.

Buna göre; Survivor 2017'de Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu, Milli atletler Sema Apak, Pınar Saka, milli boksör Adem Kılıçcı, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ve dünya kick boks şampiyonu Sabriye Şengül ünlüler kadrosunda yarışacak.

Göz6 evinden ise 1 kadın ve 1 erkek şampiyon olarak Survivor 2017'ye katılmaya hak kazandı. İşte o isimler...

Göz6'da 4 aydır süren müthiş mücadelenin ardından kızlar takımından şampiyon olan Berna Keklikler ve erkekler takımından Erdi Ünver oldu

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

25 Şubat 1989 Almanya doğumlu olan Berna Keklikler 3 senedir İstanbul'da yaşamaktadır. Ekonomi okumaktadır.

Almanya güzellik yarışması olan Miss Turkuaz Germany kazanmış ve modellik yapmaktadır.

ERDİ ÜNVER KİMDİR?

Göz6 yarışmasında asabi tavrı ve tartışmaları ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Erdi Ünver, 1988 doğumludur. Bayrampaşa'da yaşayan Erdi Ünver aslen Kırklarelilidir. Gümrük komisyoncusu olarak çalışmaktadır.

İşte 21 Ocak 2017'de başlayacak Survivor 2017'deki ünlüler takımının yarışmacıları ve onlar hakkında kısa bilgiler...

Dünya Kick Boks Şampiyonu Sabriye Şengül kimdir?

Türk kickboksçu Sabriye Şengül 1988'de Trabzon'da doğdu. Spora hentbol oynayarak başlasa da 2006'da boksa geçti. Şengül, Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.

23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen kimdir?

Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen, 1985 yılında Çanakkale'de doğdu.

Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olan ve aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam eden Ercümen; serbest dalışta Türkiye rekorunun son sahibi.

2006'da, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırdı. 26-27 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dinamik apnea (serbest dalışın havuzda yapılan branşlarından biri) Türkiye Şampiyonası'nda tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekoru kırdı.

2008 yılında, Türkiye Sualtı Hokeyi Millî Takımı ile Avrupa üçüncüsü, Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği sakatlığa rağmen Avrupa dördüncüsü oldu. 2009 yılında serbest dalış alanında Türkiye şampiyonluğu elde etti. 2010 yılında Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en yakın derecenin (-65 metre) sahibi oldu.

11 Şubat 2011'de Avusturya'nın Weissensee bölgesinde buz altında tek nefeste 110 metrelik bir mesafeyi katetmiş hem erkekler hem de bayanlarda Buzaltı Yatay Dalış dünya rekorunu kırmıştır. Daha önceki rekor kadınlarda 70 erkeklerde ise 108 metreydi. 10 Kasım 2011 tarihinde Mısır'ın Dahab kentinde sabit ağırlıkla dikey dalış kategorisinde 70 metreye ulaşarak bu daldaki dünya rekorunun sahibi olmuştur. Aynı gün paletsiz olarak da 60 metreye dalarak bir rekor daha kırmıştır.

22 Temmuz 2014 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlıkla yaptığı dalışta 91 metreye ulaşarak dünya rekosunun sahibi olmuştur.Paletsiz değişken ağırlıkla kırdığı dünya rekorundan bir gün sonra paletsiz ip destekli serbest dalış kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni bir dünya rekorunun sahibi olmuştur.

Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılında şehitleri anmak amacıyla 24 metre derinlikteki İngiliz savaş gemisi Majestic’e dalarak şehitlerin anısına çelenk bıraktı. Yine Çanakkale boğazında Anzak gününde Avustralyalı ve Yeni Zelandalı sporcularla dalış yaparak su altından barış mesajı verdi.

Ercümen 2015 yılının Haziran ayında 125 yıl önce Japonya'nın Kushimoto kenti yakınlarında batan Osmanlı gemisi Ertuğrul'a saygı dalışı gerçekleştirdi.

Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda paletli sabit ağırlık ip destekli dalış kategorisinde 72 metreye ulaşarak kendine ait 70 metrelik Türkiye rekorunu kırdı ve birinciliği elde etti.

Şahika Ercümen 22 Ekim 2016 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Değişken Ağırlıklı Paletli alanında 110 metreye dalarak CMAS onaylı yeni bir dünya rekoru kırmıştır. Bu rekorunu "Şehitler İçin Tek Nefes Tek Yürek" pankartı açarak şehitlerimize adamış, şehit çocuklarına destek projesi "Turkuazın Çocukları Projesi"ne desteğini açıklamıştır. Bu rekorla su altında en derine inen insan unvanını almıştır. Ardından; 24 Ekim 2016'da, Kaş-Hidayet Koyu'nda Türkiye Cumhuriyeti'mizin 93. yılına ithafen Değişken Ağırlıklı Paletsiz alanında 93 metre dalarak iki gün arayla ikinci bir rekora imza atmıştır.

Milli Boksör Adem Kılıçcı kimdir?

Milli boksör Adem Kılıççı 1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir.

2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye adına ter döktü.

Milli atlet Sema Apak kimdir?

Milli atlet Sema Aydemir Apak veya Sema Apak, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci atlet. 1.69 boyunda ve 54 kg ağrlığındadır

Sema Aydemir-Apak geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti.

400 metre engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunun Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak'tan Ali isminde oğlu bulunan 31 yaşındaki Atlet Survivor 2017 kadrosuda yarışacak.

Milli atlet Pınar Saka

Kısa mesafe koşucusu Pınar Saka Kasım 1985'te doğdu. 100, 200 ve 400 metre kategorilerinde yarışan sprinter; İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda 400m ve 4x 400m bayrak kategorisinde yarıştı. Takım arkadaşları Birsen Bekgöz, Özge Gürler ve Binnaz Uslu'yla beraber 3:40.75' dereceleriyle bronz madalyanın sahibi oldular.

Sedat Kapurtu kimdir?

Çılgın Sedat olarak tanınan Sedat Kapurtu 1973'te İstanbul’da doğdu. Aslen Sivaslı olan Kapurtu 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynadı. Müzige Tar ve cümbüş ile başladı. Bağlama, davul, bateri, klavye ve kanun çalabilen Sedat Kapurtu yıllarca karate, kickbox, ve tekvando sporlarıyla ile ilgilendi. 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da profesyonel futbolculuğa başladı ve 1 Temmuz 2011'te futbola veda etti.

2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlenen Çılgın Sedat iki erkek çocuk babasıdır.

2014 yılında “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adlı televizyon programına imza attı. 2015 yılında eşi Özlem Kapurtu ile beraber sunuculuğunu İlker Ayrık’ın yaptığı “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasına katıldı.

Çılgın Sedat'ın Albümleri :

2007 - Siraç Bebeğime 2005 - Bi Daha mı Tövbe 2002 - Bastıra Bastıra Aşk 2000 - Delikanlı Gibi

Filmleri ve dizileri

2012 - Dartonlar ve Laz Kit (Sinema Filmi)

2010 - Gül ve Peri (Yağız) (TV Dizisi)

2009 - Yıkılan Yuva (TV Filmi)

2007 - Umutlar Tükenmeden (TV Dizisi)

2007 - Töre (TV Filmi)

2007 - Koçero (TV Filmi)

2007 - Dönüş (Şila) (TV Filmi)

2006 - Meçhule Gidenler (Avare) (TV Dizisi)

2006 - Dilan Gelin (Şıla) (TV Dizisi)

2005 - Kıyamet (TV Filmi) 2004 - Bizim Karakol (Sedat) (TV Dizisi)

Seda Demir kimdir?

Survivor 2017 yarışmacısı Seda Demir 8 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Seda Demir, 2007 ve 2010 yılları arasında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle tanınır.

Seda Demir, fuarlarda hostestlik yaptı, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt oldu. Birçok kez deneme çekimlerine çağrıldı, bir süre çekimlere gitmeyi reddetsede çekimlere katıldı. İlk işi İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı.

Seda Demir ilk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Sude karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.

Berna Öztürk kimdir?

Survivor 2017 yarışmacılarından Berna Öztürk, 28 Mart 1984 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Berna Öztürk, ünlü sanatçı Tarkan'ın bir zamanlar uzun süre birlikte olduğu Bilge Öztürk'ün kardeşidir.

Deli dolu, çılgın karakteriyle tanınan ünlü dj, kite board eğitmenliği yapmakta ve bu spor dalında milli sporcu ünvanına sahiptir.

Tarık Mengüç kimdir?

Survivor 2017 yarışmacısı Tarık Mengüç 17 Ocak 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı ve söz yazarı olan Tarık Mengüç, Şakşuka isimli şarkısı ile milyonlara kendini duyurdu.

Tarık Mengüç, müzik hayatına önce atılmadan hayatını devam ettirebilmek için; mobilya tasarımcısı ve cilacılık, seramikçilik, çakmakçılık, düğün salonlarında şarkı söylemek gibi işler de çalıştı.

İlk bestesi “Nazar değmesin” adlı eseridir.

Daha önce, Sibel Can’a “Hey Adamım”, Seda Sayan’a “Ben Sana Demedim mi”, Davut Güloğlu’na “Katula Katula”, Çılgın Sedat, Betül Çağlar, Ayça Tekindor’a “Degaje” gibi birçok ünlü isme bestesini veren Tarık Mengüç ‘sanatsal’ şarkılar yaptığını söylüyor. En son bestesi “Yıkılıyor” Madonna Ayça'nın albümünde çıkış parçası olarak yer almaktadır.

Tuğrul Şan Müzik Dershanesinde 5 yıl şan dersi alan Mengüç, İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş, Doğuş, Faruk K gibi isimlere de vokal yaptı.

Şahin Özer’in son keşfi olan Tarık Mengüç ilginç giyimi, kıyafeti, saçı, makyajı ve tarzı ile kendini gösteriyor.

Sözü ve müziği kendisine ait olan albümle de aynı adı taşıyan 2004 yapımı “Şakşuka” isimli parçasına, yönetmen Kemal Başbuğ yönetiminde çekilen klipte kendisine yine beş dansçı özel koreografileriyle eşlik etti.

2008 yılında oynadığı “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı filmde Roman Bekir karakterini canlandırdı.

Moskova, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de birçok konserler veren Tarık Mengüç,1999'dan itbaren 7 yıl Şahin Özer’de müzik yönetmeni olarak çalışan ünlü Aranjör Suat Aydoğan'ın asistanlığını da yapmıştır.

Yolda görenler “Network”’ün mankeni zannettikleri Tarık Mengüç 1999'dan beri saçlarını Osmanbey’deki Şiva Kuaför’de yaptırdığını söylüyor.

2004 yılında Cennet Mahallesi TV dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı ve Şakşuka isimli albümü, 2007de Lakerda isimli albümünü çıkardı.2009 da ise Olimpiyat Müzik etiketiyle “İnadına 35 Derece” isimli albümünü çıkardı. 4 Ekim 2011de de Seyhan Müzik etiketiyle Tek Kişilik Orduyum isimli albümü çıkardı.

Acun Ilıcalı Survivor 2017 katılacak başka bir ismi ise 28 Aralık günü yine sosyal medyadan açıklamıştı. Ilıcalı "Milli futbolcularımızdan Serhat Akın da Survivor 2017 kadrosunda.. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Serhat Akın kimdir?

Survivor 2017 kadrosunda olacağı açıklanan Türk eski millî futbolcU Serhat Akın en son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynadı ve futbolu bıraktı.

Akın, 1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye Milli takımına kadar yükseldi.

Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer oldu. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer oldu bir sonraki sezon ise RSC Anderlecht'e geri döndü. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etti.

Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilendi ancak Serhat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli golcü 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaştı. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor'a geçti. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer oldu ve burada futbolu bıraktı.

Serhat Akın'dan önce İlhan Mansız'ın Survivor 2017'nin ünlüler takımında yer alacağı belli olmuştu.

Acun Ilıcalı, Mansız'ın kadroya dahil olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Beşiktaş'ın efsane yıldızı İlhan Mansız Survivor 2017 kadrosuna katıldı, kendisine başarılar dileriz."

İlhan Mansız kimdir?

10 Ağustos 1975 Almanya doğumlu olan İlhan Mansız spor kariyerine futbol ile başladı. SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Mansız 1994-1995 yılları arasında Almanya’nın Köln takımına transfer oldu. Mansız daha sonra Türkiye'ye gelerek sırasıyla Gençlerbirliği, Kuşadasıspor, Samsunspor'da oynadı. Mansız 2001 yılında ise Beşiktaş’a transfer oldu ve gösterdiği performansla Millî Takım'a kadar yükseldi.

Mansız, Beşiktaş kariyerinden sonra Japon takımı Vissel Kobe, Hertha Berlin ve MKE Ankaragücü'nde oynadı ve futbol kariyerini sonlandırdı. Daha sonra'Buz Pateni' yapan 41 yaşındaki Mansız, Show TV'deki Buzda Dans adlı buz pateni yarışmasına katıldı ve yarışmada birinci oldu. Mansız 2007 yılında ise Doktorlar dizisinde kalp rahatsızlığı olan Ömer Güven adlı zengin bir adamı canlandırdı.

Furkan Kızılay kimdir?

Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınan Furkan Kızılay, Survivor 2017'de yarışacak ilk isim olmuştu. Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterine hayat veren Furkan Kızılay, Survivor 2017'de mücadele edecek.

30 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Kızılay, Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcıdır. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmıştır.

Furkan Kızılay'ın rol aldığı dizi ve filmler:

- Çocuklar Duymasın (2002-2005)

- Emret Komutanım Şah Mat (2007)

- Çocuklar Duymasın (2010-2012-2013)

Furkan Kızılay'ın çıkardığı albümler

- Aşksın Sen (2009)

- Her şey Senle (2010)

- Karamel Kokun (2011)

- Ecem (2014)

- Vura Vura (2014)

Survivor 2017'de ünlüler takımının ardından gönüllüler takımında yarışacak isimler de belli oldu. Yine Acun Ilıcalı bu sefer Instagram hesabından Gönüllüler Takımı'nın tanıtım videosunu yayınladı.

Buna göre; Survivor 2017'de yarışacak olan gönüllüler takımının kadrosu: Eser West, Ogeday Girişken, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Tuğçe Melis Demir, Fulya Şahin, Denisa, Elif Şadoğlu, Burçak Tuncer olarak açıklandı.

İşte 21 Ocak 2017'de başlayacak Survivor 2017'deki gönüllüler takımının yarışmacıları ve onlar hakkında kısa bilgiler...

FRANCESC ESER WEST KİMDİR?

Tam adı Francesc Eser West'dir. Kameramanlık, editörlük ve montaj yapan Eser West'in bir prodüksiyon şirketi de bulunuyor. Youtube kanalı da bulunan West, burada kendi yaptığı videoları, kafasında kurduğu formatları bir program haline getirerek yayınlıyor.

West son olarak Kısmetse Olur isimli yarışma programına katılarak adını geniş kitlelere duyurmuştu.

TUĞÇE MELİS DEMİR

'Milli Buz Hokeyi oyuncusu'

OGEDAY GİRİŞKEN

'Fenerbahçe Kürek Takımı sporcusu'

DENISA

'Türkiye Bikini üçüncüsü ve kişisel antrenör'

VOLKAN ÇETİNKAYA

'Yüzme ve Atletizm Antrenörü'

ELİF ŞADOĞLU

2014-15-16 Türkiye Fitness Şampiyonu olan Şadoğlu, kişisel spor antrenörlüğü yapıyor

GÖKHAN GÖZÜKAN

'Kick Boksçu'

BURÇAK TUNCER

FULYA ŞAHİN