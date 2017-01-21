Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları, Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen programı olan NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) Finali Super Bowl’da bu yıl sürprize hazırlanıyor. Çekimleri Los Angeles’ta yapılan reklam filminde THY, Morgan Freeman’ı ABD’deki tanıtım yüzü olarak kullanacak. Geçen yıl Batman vs. Superman reklam kampanyasıyla dünyanın dev markalarının da yer aldığı Super Bowl’da ilk Türk markası olarak sahneye çıkan THY, ABD nüfusunun yüzde 35’ine ulaşmıştı. Super Bowl’u geçen yıl 800 milyon kişi izlemişti. THY bu yıl 5 Şubat’taki karşılaşmada, ABD nüfusunun yüzde 48’ine ulaşmayı hedefliyor. Aktör ve aynı zamanda pilot olan Morgan Freeman, 79 yaşında. Ünlü oyuncu 1987’de ilk Oscar’ını Street Smart filmi ile almıştı.