Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit TANRISEVEN

Eyvah Eyvah dostluğu

İkilinin birlikte ilk rol aldıkları sinema filmi ‘Neredesin Firuze’ oldu. Ardından ‘Eyvah Eyvah’ ve Eyvah Eyvah 2’ ve ‘Eyvah Eyvah 3’te birlikte rol aldılar. Demet Akbağ’ın Ata Demirer ile birlikte göründüğü son film ise ‘Niyazi Gül Dörtnala’ oldu.

'Her şey dahil'le yola devam

Görgüsüzler dizisi ile başlayan iş arkadaşlıkları hâlen devam ediyor. Eski manken ve dizi oyuncusu Çağla Şıkel ile şarkıcı ve dizi oyuncusu Alişan, şimdi “Her Şey Dahil” isimli programı birlikte sunuyor. Uyum içinde çalışan ikili, geçmiş yıllarda bir yarışma programı sunmuştu. Çağla Şıkel, geçen yıl Alişan’ın ‘Ölümsüz Aşklar’ isimli şarkısının klibinde oynamıştı.

6 yıldır beraberler

2010 yılında küçük bir bütçe ile çektikleri Çalgı Çengi ile başladı iş arkadaşlıkları. Komedi üstüne yaptıkları işler hep takdir edildi, bunu seyirci de sinemaya giderek gösterdi... İkilinin 6 yıl gibi kısa sürede dizi ve sinema alanında yaptıkları işler şöyle: İşler Güçler (2012), Düğün Dernek (2013), Kardeş Payı (2014), Düğün Dernek 2: Sünnet (2015), Çalgı Çengi: İkimiz... Cemcir ve Kural’ın, şimdi yeni bir dizi için kolları sıvadıkları belirtiliyor.

TV8'e demir attı

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla 2009’da başlayan iş arkadaşlıkları hiç bitmedi. Çeşitli dedikodular çıksa da ikili birbirinden vazgeçmedi. Avşar, TV8’in patronu olduktan sonra Ilıcalı ile çalışmaya devam etti. O Ses Türkiye’nin ardından Avşar, aynı tele-vizyon için sohbet programı gerçekleştirdi. Bu yıl Yetenek Sizsiniz’in jüri koltuğunda yine Hülya Avşar’ı göreceğiz.

12 yıldır yedikleri ayrı gitmiyor

Son yıllarda beraber görmeye alıştığımız komedyen Cem Yılmaz ile Ozan Güven tam bir kanka... 12 yıl önce G.O.R.A ile başlayan arkadaşlıkları herkesi kıskandıracak şekilde devam ediyor. Yılmaz ve Güven daha sonra çeşitli projelerde birlikte yer aldı. İşte bunlar: A.R.O.G (2008), Yahşi Batı (2010), Pek Yakında (2014). Ozan Güven ve Cem Yılmaz, çekimleri yakında başlayacak olan ‘Arif ve 216’ ile güldürmeye devam edecek.

Onların dostluğu 'Uzun hikaye'

Ünlü Yönetmen Osman Sınav’ın uzun yıllar vazgeçmediği isimlerden biri oyuncu Kenan İmirzalıoğlu oldu. 1998’de Deli Yürek dizisiyle başlayan dostluk beraberinde hem sinema filmi hem de yeni bir dizi filmini getirdi. İş arkadaşlıkları daha sonra “Deli Yürek: Bumerang Cehennemi” ve “Uzun Hikâye” isimli sinema filmlerinin doğmasını sağladı.

Dönüm noktası 'Muhsin Bey' oldu

Usta yönetmen Yavuz Turgul ile Şener Şen, Muhsin Bey filminde tam bir uyum içinde çalıştı. İkili daha sonra birçok projeye imza attı: Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990), Gölge Oyunu (1993), Eşkıya (1996), Gönül Yarası (2005), Kabadayı (2007) ve Av Mevsimi (2010)...

Yıllar arkadaşlıklarını güçlendirdi

Uzun yıllar önce başlayan arkadaşlıkları hâlen devam eden nadir ünlülerden... Sinema filmleri, klipler, diziler ve televizyon programlarına birlikte çıktılar. İbrahim Tatlıses’in sahneleri bırakmasından sonra da arkadaşlıkları devam etti. Aralarında abi-kardeş ya da baba-oğul durumu var...