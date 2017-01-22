Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı'nın sunduğu 'Renkli Sayfalar' programı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Yapım şirketinin programın içeriğini magazin dışı konularla genişletmek istemesi ayrılıkla sonuçlandı.Birlikte 10'ıncı yılını tamamlayan ve magazin programları arasında en çok reyting oranını yakalayan ünlü gazeteciler Gülşen Yüksel Salt Müge Dağıstanlı'nın, şubat ayında programdan ayrılacağı öğrenildi.