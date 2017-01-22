21 Ocak tarihinde Total'de TV8'de ekrana gelen "Survivor 2017" yarışması Total'de 10.54'le 1. sıraya otururken, 2. sırada "Survivor"ın özeti, 3. sırada ise Fox'ta yayınlanan "Kalbimdeki Deniz" dizisi yer aldı.AB'de yine "Survivor 2017" 10.06 ile 1. olurken, 2.'lik "Survivor"un özetinin, 3.'lük ise "Kalbimdeki Deniz"in oldu.
Survivor 2017 zirveye oturdu
22.01.2017 - 10:57 | Son Güncelleme: 22.01.2017 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dün akşam ekrana gelen Survivor 2017 reyting listesine hızlı bir giriş yaptı! Hem Total'de hem AB'de zirveyi kimseye kaptırmadı.
21 Ocak tarihinde Total'de TV8'de ekrana gelen "Survivor 2017" yarışması Total'de 10.54'le 1. sıraya otururken, 2. sırada "Survivor"ın özeti, 3. sırada ise Fox'ta yayınlanan "Kalbimdeki Deniz" dizisi yer aldı.AB'de yine "Survivor 2017" 10.06 ile 1. olurken, 2.'lik "Survivor"un özetinin, 3.'lük ise "Kalbimdeki Deniz"in oldu.
Etiketler : Survivor,
440171 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/440171.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER