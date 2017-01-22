Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 Ocak tarihinde Total'de TV8'de ekrana gelen "Survivor 2017" yarışması Total'de 10.54'le 1. sıraya otururken, 2. sırada "Survivor"ın özeti, 3. sırada ise Fox'ta yayınlanan "Kalbimdeki Deniz" dizisi yer aldı.AB'de yine "Survivor 2017" 10.06 ile 1. olurken, 2.'lik "Survivor"un özetinin, 3.'lük ise "Kalbimdeki Deniz"in oldu.

