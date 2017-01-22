Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşi Okan Kurt’un ikinci çocuk için ısrar etiğini söyleyen şarkıcı, “Çok zor bir hamilelik geçirdim. Hira’ya kardeş yapmayacağım. Benim ve Gülşen’in aynı anda hamile kaldığını düşünsenize, müzik sektörü çöker “ diyerek kahkaha attı.

Milliyet