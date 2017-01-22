Eşi Okan Kurt’un ikinci çocuk için ısrar etiğini söyleyen şarkıcı, “Çok zor bir hamilelik geçirdim. Hira’ya kardeş yapmayacağım. Benim ve Gülşen’in aynı anda hamile kaldığını düşünsenize, müzik sektörü çöker “ diyerek kahkaha attı.

Milliyet