Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul'da yaptıkları düğünle dünya evine giren ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve İman El-Bani çifti, Fas'ta ülkenin geleneklerine göre ikinci bir düğün daha yaptı.

ÇAVUŞOĞLU BİLEZİĞİ GÖNDERDİ, BÜYÜKELÇİ TAKDİM ETTİ

Başkent Rabat'ın 25 km güneyinde yer alan Suheyrat kentinde bulunan 5. Muhammed Uluslararası Kongre Sarayında yapılan düğüne, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ün yanı sıra Faslı sanatçılar, çiftin arkadaşları ve akrabaları katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun genç çifte düğün hediyesi olarak gönderdiği altın bileziği Büyükelçi Öz takdim etti.

"BİR KİŞİYİ SEVERSİNİZ, SONRA ÜLKESİNİ SEVERSİNİZ"

AA muhabirine konuşan gelin El-Bani,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın beni ailemden istemesi bizim için büyük bir şeref. İlk düğünümüzü Türkiye'de Türk geleneklerine göre yaptık. Murat'ın ve ailesinin Fas'ta, Fas ve Arap geleneklerini görebilecekleri bir düğün daha yapmak istedim." dedi.

Murat Yıldırım ise, "Öncelikle bir aile olduğumuz için çok mutluyum, ayrıca iki ülkenin bu düğünde birleşmesinden dolayı çok mutluyum. Bir kişiyi seversiniz sonra onun ülkesini ve insanlarını seversiniz, ben önce İman'ı sevdim ardından Fas'ı, o da önce beni sevdi sonra Türkiye'yi. Eşim ve ailesi çok güzel bir düğün hazırlamış, eşime ailesine ve Fas halkına teşekkür ediyorum. Ülkeler savaşarak değil ancak düğünlerle birleşir." diye konuştu.

YAKINLARI ÇOCUK BEKLİYOR

Damat Murat Yıldırım'ın babası Mehmet Salih Yıldırım da, Fas'ı çok sevdiklerini belirterek, "Ailecek burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ülkenin halkını çok sevdik, bizi çok güzel karşıladılar, açıkçası bu kadar muhteşem bir karşılamayı beklemiyorduk. Gelinimizden çok memnunuz, ailesiyle tanışmak ve onlarla beraber vakit geçirmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

Öte yandan gelinin arkadaşlarından model Fatima Zehra Cemali, İstanbul'daki düğüne katılamadığı için çok üzgün olduğunu, çiftin Fas'ta düğün yapmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Model Cemali, çifte mutluluklar dilediğini ve en kısa zamanda bu evliliği çocukla taçlandırmalarını temenni ettiğini belirtti.

FAS GELENEKSEL MÜZİKLERİYLE DANS EDİLDİ

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden düğünde, Fas'ın geleneksel müzikleri eşliğinde dans eden davetlilere ünlü çift de eşlik etti. Ülkenin çeşitli tatlarının ikram edildiği düğün, davetlilerin gelin ve damatla fotoğraf çekimi ile sona erdi.Türkiye'de 25 Aralıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahla dünya evine giren ünlü çift, gelin İman El-Bani'nin İstanbul'daki düğüne katılamayan akrabaları için Fas'ta düğün yapacaklarını belirtmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Kasım ayında Oyuncu Murat Yıldırım için facetime üzerinden el-Bani ailesinden kızlarını istemiş ve olumlu cevap almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra çifte evlilik hediyesi olarak Kur'an-ı Kerim hediye etmişti. Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Murat Yıldırım, "Bana manevi babalık yaptınız sonra da en güzel hediyeyi gönderdiniz" ifadelerini kullanmıştı. Hemen ardından Türkiye'de 25 Aralıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahla dünya evine giren ünlü çift, gelin İman El-Bani'nin İstanbul'daki düğüne katılamayan akrabaları için Fas'ta düğün yapacaklarını belirtmişti.