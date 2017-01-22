Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak TRT ekranlarında sunucu olarak karşımıza çıkan Özge Uzun, eski eşiyle evlilik kararının ardından Bakü'ye yerleşiyor. Geçtiğimiz gün bir kına gecesi düzenleyen Özge Uzun, İstanbul'daki son günlerini doyasıya eğlenerek geçirdi. 20 senedir yaşadığı İstanbul'dan ayrılacağını duygusal bir mesajla duyurdu.

CANLI YAYINDA EVLİLİK TEKLİFİNE YANIT: EVET

Ünlü televizyon yapımcısı ve iletişim uzmanı Volkan Üst'ten Dağhan ve Ömür Siva isminde iki çocuğa sahip olan Özge Uzun, eşiyle 2015 yılında boşanmıştı. Kasım ayında Alişan'ın 360 TV'de sunduğu 'Her Şey Dahil'e konuk olan Uzun, Volkan Üst'ün canlı yayın sırasında sürpriz yapıp programa katılmasıyla şaşkınlığa uğramıştı. Özge Uzun'a evlilik teklif eden Volkan Üst, "Evet" yanıtını alınca programdan çıkar çıkmaz nikah başvurusunda bulundu. Özge Uzun ayrılık sürecinde 20 kilo zayıflayıp 82'den 62'ye düşmüştü.

"YENİ BİR HAYATA UÇUYORUM"

Eşinin yanına Bakü'ye taşınacak olan Özge Uzun, İstanbul'dan ayrılışıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir elveda mesajı yayınladı. Mesajında son derece duygusal satırlara yer veren Uzun şu ifadeleri kullandı:

"İşte gidiyorum. Tam 20 yıl önce binbir hayalle geldiğim şehre veda ediyorum. Yaşadım, nefes aldım, nefessiz kaldım, acıdım, kahkaha attım, ağladım. Kaybettim, çok kazandım. İncindim ama incittim de. Terk edildim, terk ettim! Arkamda, yanımda iyi yürekler biriktirdim.Yeni bir hayata uçuyorum."