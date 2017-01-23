Yapım şirketinin programın içeriğini magazin dışı konularla genişletmek istemesi ayrılık getirdi. Birlikte 10. yılını tamamlayan Dağıstanlı ve Salt’ın şubat ayında programdan ayrılacağı öğrenildi. ‘Renkli Sayfalar’ yeni formatı ve yeni sunucularıyla Kanal D’de yoluna devam edecek.
Renkli Sayfalar'da yol ayrımı
23.01.2017 - 06:32 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanal D’de sabah kuşağında canlı yayınlanan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu ‘Renkli Sayfalar’ programında yol ayrımına girildi.
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