Dün akşam TV 8 ekranında yeni sezonun ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan Survivor reytinglerde birinci geldi. Haftalardır birinci sırada yerini koruyan Kalbimdeki Deniz, Survivor'ın özetinin ardında üçüncü sırada yer aldı.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği program Survivor 2017, tüm reyting gruplarında birinci oldu. AB grubunda 25.93 paylaşım oranıyla 10.06 reyting yakalayan program, aynı başarıyı TOTAL grubunda 10.54'lük reytingle yakaladı.
İşte 21 Ocak Cumartesi akşamı reyting sonuçları:
AB Reying Sonuçları