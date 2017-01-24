Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin başarılı oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önümüzdeki günlerde yeniden Arap yatırımcılar ile sözleşme mamasına oturacak.

1 Şubat'ta yeniden Dubai'ye gidecek olan Burak Özçivit'i yakından görmek isteyen hayranlarının cebinden 500 lira çıkacak. Fahriye Evcen ise bir Arap kozmetik firması ile anlaşma imzalayacak.

Takvim'de yer alan habere göre, çiftin düğünü için sponsorluk yarışı da sürüyor. Balayına sponsor olmak isteyen Arap bir işadamı, ünlü çifte Dubai ve Katar turu hazırladı. Çiftin konaklaması için otellerde şimdiden rezervasyon yapılırken, teklifi kabul etmeleri halinde ünlü çifte 1'er milyon Dolar da reklam ücreti verileceği iddia edildi.