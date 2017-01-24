Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim elendi? Survivor 2017'de adaya veda edecek olan ilk isim belli oldu. Ekranlara oldukça hızlı bir giriş yapan Survivor 2017'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2017'de adaya veda edecek olan ilk isim belli oldu. 2 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımında 4 aday bu akşam elenmek üzre konseye çıktı. Halkın oylamarıyla Erdi, Fulya, Berna ve Eser arasından bir kişi Survivor 2017'ye veda edecek. Peki, Survivor 2017'de kim elendi?



SURVİVOR'DA KİM ELENDİ

Survivor 2017'de adaya veda eden ilk isim belli oldu. Yaşanan heyecanlı eleme sonucunda halkın oylamalarıyla gönüllüler takımına veda eden isim Fulya Şahin oldu. Bu oylama sonucunda Erdi, Berna ve Eser rahat bir nefes almış oldu.





Survivor Gönüllüler Takımı:

Göz6 evinin şampiyonlarının da yer aldığı Gönüllüler Takımı kadrosunda; 'Gökhan Gözükan, Fulya Şahin, Ogeday Girişken, Denisa, Elif Şadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Göz6 şampiyonları Berna Keklikler ve Erdi Ünver bulunuyor. Son olarak gönüllüler takımına halkın oylarıyla Sadin ve Anıl Karakurt dahil oldu.



Survivor Ünlüler Takımı:

Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Survivor Ünlüler Takımı'nda; 'İhan Mansız, Adem Kılıççı, Serhat Akın, Berna Öztürk, Sedat Kapurtu, Furkan Kızılay, Seda Demir, Tarık Mengüç, Sema Apak, Pınar Saka, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül ve son olarak Fatih halkın oylamasıyla Fatih dahil oldu.



ŞOK KAVGA

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından 'Survivor 2017'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Sedat ile Erdi arasında ipler gerildi.



"METİN ŞENTÜRK BİLE GÖRDÜ"

Büyük bir heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununda Erdi, kıl payı aldıkları karşılaşmayla ilgili itirazda bulunan Ünlüler takımına "Metin Şentürk bile gördü bizim aldığımızı" deyince Sedat sinirlerine hakim olamadı.



"ENGELLİLERLE DALGA GEÇİYORSUN"

Engelli çocuk babası olduğunu belirten Sedat, Erdi'ye "Sen şu an engellilerle dalga geçiyorsun. Ben engelli babasıyım. Buna hakkın yok. Herkesten özür dile" dedi.



DİĞER YARIŞMACILAR ARAYA GİRDİ

Sedat'ın yaklaşımını doğru bulmayan Erdi ise duruma itiraz edince tartışma yaşandı. İki tarafı sakinleştirmekse diğer yarışmacılara düştü.