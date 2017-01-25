Dünyanın 34 ülkesinde yürütülen ve Türkiye’de ilk defa hayata geçen Minik Sporcular Projesi, özel eğitime gereksinim duyan 2-7 yaş arası çocukların temel motor ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. Ünlü isimler Özge Borak, Yusuf Çim ve Ekin Mert Daymaz, Babylon Bomonti Ada’da düzenlenen dostluk maçında minik özel sporculara destek için bir araya geldi. Ünlü isimler, özel sporcularla birlikte bir basketbol maçı da yaptı.
Ünlüler özel çocuklara destek için basket attı
25.01.2017 - 07:17 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 07:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
P&G Türkiye, Migros ve Özel Olimpiyatlar Türkiye iş birliği ile hayata geçen “Minik Sporcular Projesi” yeni döneminde 15 ilde uygulanarak Türkiye genelinde 400’e yakın çocuğa ulaşacak.
Etiketler : P&G Türkiye,
441085 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/441085.aspx
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