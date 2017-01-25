Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın 34 ülkesinde yürütülen ve Türkiye’de ilk defa hayata geçen Minik Sporcular Projesi, özel eğitime gereksinim duyan 2-7 yaş arası çocukların temel motor ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. Ünlü isimler Özge Borak, Yusuf Çim ve Ekin Mert Daymaz, Babylon Bomonti Ada’da düzenlenen dostluk maçında minik özel sporculara destek için bir araya geldi. Ünlü isimler, özel sporcularla birlikte bir basketbol maçı da yaptı.