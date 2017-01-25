Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her bölümü heyecan fırtınası estiren Survivor 2017'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımından bir kişi adaya veda etti.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM" DEYİP GİTTİ

Survivor, 2017 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Reytinglerde zirveye oturan yarışmada dün akşam ilk eleme yaşandı. Art arda iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından bir kişi adaya veda etti. Bu isim haktan en az oyu alan Fulya oldu. Fulya giderken takım arkadaşlarına ateş püskürerek "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

3 İSİM YARIŞMAYA KATILDI

Geçen bölümde Acun Ilıcalı dışarıdan üç ismin Survivor 2017'ye katılacağını açıklamıştı. Dünkü oylamanın ardından Sadin Bakır, Anıl Karakurt ve Fatih Hürkan Survivor 2017'e dahil oldu.

ÖDÜL OYUNUNU ÜNLÜLER KAZANDI

Sruvivor 2017'nin son bölümünde elemeden önce Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununa çıktı. Balık avlama seti için kıyasıya mücadele veren iki takımdan gülen taraf Ünlüler oldu. Kaybeden takım ise hüzne boğuldu. Gönüllüler kendi adalarında büyük bir yüzleşme yaşadı.

VOKAN KAZAYI UCUZ ATLATTI

Gönüllüler takımından Volkan ödül oyunu esnasında kafasını tahtaya çarptı. Volkan bu olayın ardından kanlar içersinde kaldı. Hemen doktor müdahalesi yapılan yarışmacı daha sonra oyuna tekrar katıldı.

İLHAN MANSIZ İLE SEDAT BİRBİRİNE GİRİYORDU

Ödül oyunu esnasında Ünlüler takımında kriz yaşandı. Oyuncu seçiminde İlhan Mansız ve Çılgın Sedat tartıştı. İkili yarışmacıyı araya giren arkadaşları sakinleştirdi.