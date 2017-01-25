Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'İsimsizler' adlı dizinin çok yakında Kanal D ekranlarında olacağı duyurulurken, fragman müziği ve kullanılan görseller, 'Kurtlar Vadisi' tadındaydı.

OYUNCULARIN İSİMLERİNE YER VERİLMEDİ

Tanıtım videosunda oyuncuların isimlerine ve görüntülerine yer verilmemesi dikkat çekti.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA OSMAN KAYA VAR

Barakuda Film & Es Film; Ahmet Kayımtu, Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici'nin yapımcılığını üstlendiği, Osman Kaya'nın yönetmenliğini yaptığı Kanal D'nin iddialı projesi İsimsizler'in senaryosu ise Mustafa Burak Doğru, Serkan Birlik, Ayça Mutlugöl ve Hale Çalap'a emanet.