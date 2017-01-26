Kanal D'de yayınlanan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu 'Renkli Sayfalar' programında yol ayrımına girilmişti.
SÜRPRİZ AYRILIK
Yapım şirketinin programın içeriğini magazin dışı konularla genişletmek istemesi ayrılık getirmişti. Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı'nın şubatta programdan ayrılacağının ortaya çıkması sonrası tüm gözler yerlerine geçecek isimlere çevrilmişti.
ŞULE ZEYBEK VE ASENA ATALAY SUNACAK
Merak edilen soru yanıt buldu. Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızı Şule Zeybek ile Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay yeni formatıyla 'Renkli Sayfalar'ı sunmaya başlayacak