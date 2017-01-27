Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a izdivaç programı sunması teklif edildi. Akalın teklifi kabul ederse yılda en az 12 milyon lira kazanacak.

YAYINA BAĞLANIP DOĞRULADI

Demet Akalın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar'a telefonla bağlandı. İzdivaç programında sunucu olma teklifi aldığını doğrulayan Akalın, hâlâ düşünme aşamasında olduğunu ama teklifin çok cazip olduğunu söyledi.

"İŞİ GÜCÜ BIRAKIR BU İŞİ YAPARIM"

Akalın, "Seda ablalar, Esralar gerçekten bu paraları kazanıyorsa ben işi gücü bırakır bu işi yaparım" dedi.

"O ZAMAN SENİN RAKAMIN DAHA YÜKSEK"

Programın sunucularından Müge Dağıstanlı'nın "Demet, bu sektörde bir kişiye aylık 1 milyon lira teklif edildi. O zaman senin rakamın bundan daha yüksek?" sorusuna Akalın, "O ayarda" demekle yetindi.

KALDIRILMASI YÖNÜNDE BEKLENTİLER HAKİMDİ

Skandalların eksik olmadığı bu programların kaldırılması yönünde beklentilerin oluştuğu dönemde Demet Akalın'a da böyle bir teklif yapılması şaşırttı.