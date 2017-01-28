Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Elephant Man, 1984, The Hit, Doctor Who, V For Vendetta, Alien, Harry Potter gibi önemli yapımlarda yer alan Hurt'ün kariyerinde 2 Oscar ödülü de bulunuyordu.

JOHN HURT KİMDİR?

John Vincent Hurt (d. 22 Ocak 1940), İngiliz film-dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Midnight Express, Alien, The Elephant Man, Nineteen Eighty-Four, Rob Roy, Harry Potter and the Philosopher's Stone, Spaceballs, V for Vendetta, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ve Hellboy gibi filmlerde rol almıştır.

Geceyarısı Ekspresi filmi'ndeki rolü ile Akademi Ödülü adayı olmuştur. Fil Adam filminde ağır makyaj altında oynamıştır. Merlin adlı dizide seslendirdiği Ejderha (Büyük Ejder) ile dizinin oyuncu kadrosu arasında ilk sırayı almayı başarmıştır.