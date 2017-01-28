Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisi hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Berrak Tüzünataç'ın cezası belli oldu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Tüzünataç'ın itirazı sonuç vermedi ve 5 yıl denetim kararı çıktı.

'SİGARA KAĞIDI İSTEDİM'

Sabah Gazetesi'nden Ümit Uzun'un haberine göre ünlü oyuncu ifadesinde ''Soruşturma sırasında bir arkadaşım beni arayıp bir yere davet etmişti. Polisler benim uyuşturucu içmek için davet edildiğimi sanmış. Bir de bakkala verdiğim siparişlerin yanında sigara kağıdı istemiştim. Çünkü o dönem sigarayı bırakmaya çalışıyordum. Bunu uyuşturucu kullandığıma yormuşlar. Ben bunu hak etmiyorum'' demişti.

İTİRAZIN ARDINDAN YENİDEN YARGILANDI

Mahkeme, Berrak Tüzünataç'ın uyuşturucu madde kullandığını ve tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek 'tedavi' ve 'denetimli serbestlik tedbiri' uygulanmasına karar vermişti. Kendisine bir uzman atanarak uyuşturucu madde tedavisi görecek Tüzünataç bu karara itiraz etti. Bir üst mahkeme kararı bozarak Tüzünataç hakkında verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Bunun üzerine Tüzünataç, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı.

5 YIL DENETİM ALTINDA

Tüzünataç, verdiği ifadede ''Suçlamaları kabul etmiyorum, uyuşturucu kullanmadım'' dedi. Mahkeme Tüzünataç'a uyuşturucu kullanmak ve satın almak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi, ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Berrak Tüzünataç hakkında 5 yıl denetimli serbestlik uygulanacak.